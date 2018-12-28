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شاب يتقدم لخطبة حبيبته بطريقة مبتكرة (فيديو)

مجتمع

شاب يتقدم لخطبة حبيبته بطريقة مبتكرة (فيديو)
youtube/Сергей Валенвейн
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تداولت مواقع الإنترنت شريط فيدو يظهر كيف تقدم شاب كازاخستاني لطلب يد حبيبته بطريقة مبتكرة وطريفة.

وجمع الشاب 63 سيارة في ساحة كبيرة، وقام بركنها لتشكل عبارة "تزوجيني"، وصور المشهد من الأعلى بكاميرا محمولة على درون وبثه مباشرة إلى هاتف حبيبته.

تفاجأت الفتاة بالمشهد وقدمت إلى الساحة المذكورة ووافقت على طلب الشاب، بحضور عدد من الأصدقاء الذين شاركوا بالتحضير للمناسبة.

youtube/Сергей Валенвейн

المصدر: لايف. رو

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