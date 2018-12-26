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احتفالا بالميلاد.. سكان برلين يسبحون في بحيرة باردة (فيديو)

مجتمع

احتفالا بالميلاد.. سكان برلين يسبحون في بحيرة باردة (فيديو)
You-Tube: yusril maulidan
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احتفل العشرات من سكان العاصمة الألمانية، برلين، بقدوم عيد الميلاد على طريقتهم الخاصة، حيث سبحوا بشكل جماعي في المياه الباردة لبحيرة "Orankesee".

وشارك في الاحتفال الأخير أكثر من 40 شخصا من مختلف الأعمار، بينما كانوا يرددون أغاني عيد الميلاد وهم يسبحون سوية في المياه الباردة.

والمدهش أيضا، أن بعض المحتفلين بقي قرابة 10 دقائق في مياه البحيرة الباردة، التي بلغت حرارتها 6 درجات مئوية، يوم الثلاثاء 25 ديسمبر الجاري. 

المصدر: RT

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