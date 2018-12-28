مريض نفسي يتغلب على شرطيين ويفر بسيارتهما! (فيديو)

سجلت كاميرات مراقبة في الولايات المتحدة الأمريكية، فيديو غريب لمريض نفسي، يتغلب على عنصري شرطة ويستقل ‏سيارتهما ويهرب‏.

وقع الحادث في بلدة نورث ليتل روك، بولاية أركنساس 8 ديسمبر الجاري، عندما استدعى جيري يورك البالغ من العمر 51 عاما رجال الشرطة متهما أحد معارفه بمحاولة قتله.

وعرف عن يورك مرضه بفصام بارانويدي (نوع من أنواع انفصام الشخصية، تتجلى أعراضه بجنون العظمة والارتياب والاضطهاد)، وكان دائما يرتاب من جيرانه ويتهمهم بالرغبة في إلحاق الأذى به والتآمر عليه، لكن أعراض المرض تنحسر لدى تناوله العلاج بانتظام.

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وبدأت أعراض المرض تظهر على يورك من جديد لدى انقطاعه عن تناول الأدوية، لأنه كان يعتقد أيضا أنها ستساهم في القضاء عليه، وهذا ما يفسر حالته لدى استدعائه لأفراد الشرطة عدة مرات في نفس اليوم، ليخبرهم بأن أحد معارفه يريد قتله.

ويعرف أغلب عناصر الشرطة في الحي الذي يقطنه إصابته بالمرض، ودائما يحاولون إحسان معاملته وإنهاء أي قضية بأقل خسائر.

لكن عنصري الشرطة اللذين وصلا إليه يوم الحادث لم يكونا على دراية بمرضه، وتجاذبا معه أطراف الحديث بشكل ودي بادئ الأمر، لكنه وفي لحظة من اللحظات، بدأ يشك بعناصر الشرطة وبأنهما أيضا مشتركان بالتآمر عليه، فعض أحدهما ودخل في صراع جسدي معهما.

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وتظهر مشاهد الفيديو كيف يخرج الشرطيان يورك من سيارته ويحاولان السيطرة عليه بعد أن قام بعض أحدهما، لكن قوته البدنية ساعدته على سلب أحد الشرطيين هراوته، وبدأ بضربهما ثم ركب سيارة الشرطة وهرب بها.

واعتقل يورك بعد ساعة فقط من هروبه بالسيارة، وهو الآن في العيادة الصحية تحت إشراف الأطباء، ومن المفترض أن يطلق سراحه قريبا.

ولا يتوقع أن يتعرض يورك للمساءلة القانونية بحكم مرضه النفسي، الذي يدفعه لبعض التصرفات الخطيرة ما لم يتناول الدواء بانتظام.

كما يمكن أن يتعرض للمساءلة القانونية الوصي والمشرف عليه وعلى حالته العقلية والصحية، بتهمة عدم الحرص على تناول المريض الدواء بانتظام.

المصدر: فيستي. رو