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زوج الملكة إليزابيث لم يحضر قداس عيد الميلاد

مجتمع

زوج الملكة إليزابيث لم يحضر قداس عيد الميلاد
You-Tube: ODN
صورة أرشيفية للملكة إليزابيث الثانية رفقة زوجها، الأمير فيليب (يسار الصورة).
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غاب الأمير البريطاني، فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، عن قداس عيد الميلاد، يوم الثلاثاء 25 ديسمبر الجاري.

وفي تعليقها على الحدث، أكدت مصادر بريطانية ملكية أن الأمير فيليب (97 عاما) بصحة جيدة، إنما أراد قضاء يوم الميلاد بمفرده.

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وحضرت الملكة البريطانية القداس الديني رفقة كبار أفراد العائلة الملكية، ومن ضمنهم ابنها، الأمير تشارلز، بينما أقيم القداس في كنيسة "St Mary Magdalene" الواقعة في بلدة "Sandringham"، شرق بريطانيا.

كما حضر رفقة الملكة كل من الأميرين وليام وهاري، وزوجتيهما، كيت ميدلتون وميغان ماركل.

تزوج دوق إدنبرة، فيليب، الملكة إليزابيث الثانية عام 1947، كما أنه لم يفارق زوجته طوال فترة توليها عرش بريطانيا، والتي تعد الفترة الأطول في تاريخ البلاد.

المصدر: Reuters

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