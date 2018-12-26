سرّ الخادمات الإثيوبيات في السعودية

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن الجهات الأمنية في البلاد تحقق في جريمة قتل، راحت ضحيتها خادمة إثيوبية عثر عليها غارقة بدمها في مبنى سكنى شمالي جدة.

كما عثر على خادمة إثيوبية أخرى في نفس المبنى تعرضت للطعن ونقلت إلى المستشفى، فيما تواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها للكشف عن ملابسات الجريمتين.

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وبشأن الجريمة الأولى، ذكرت المصادر أن مواطنا أبلغ الجهات المختصة بأنه حين عاد إلى منزله وجد خادمته الإثيوبية ملقاة على الدرج الداخلي للفيلا، وقد تعرضت لطعنات في الصدر والرأس"

وقال مصدر أمني: "عقب انتقال دوريات الأمن لموقع البلاغ وبعد تمشيط الفيلا، عثرنا على خادمة أخرى إثيوبية الجنسية ملقاة على الأرض، وعليها إصابة خطيرة (طعنة في الصدر)، وبجوارها أداة حادة، سكين عليها آثار الدم فتم نقلها للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر".

وكانت السلطات السعودية نفذت مؤخرا حكم الإعدام في أثيوبية قتلت مواطنة سعودية في مدينة الدمام الواقعة بالمنطقة الشرقية من المملكة.

المصدر: سبق