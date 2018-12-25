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"ألطف رجل في هوليوود" يعايد رواد مقهى بطريقة فريدة! (صور)

مجتمع

twitter.com/@FUSD_OakPark
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قرر الممثل الشهير توم هانكس المعروف بأنه "ألطف رجل في هوليوود" معايدة رواد مقهى على طريقته الخاصة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن هانكس البالغ من العمر 63 عاما توقف رفقة زوجته، في مقهى محلي في ولاية كاليفورنيا لتناول وجبة طعام، وأثبت هذه المرة أيضا، جدارته بحيازة لقب ألطف رجل في هوليوود.

ولم يكتف الممثل الذي لفت انتباه زبائن المقهى، بتناول وجبة خفيفة معهم والتقاط الصور التذكارية، بل ودفع ثمن وجبات الطعام لكل الموجودين معه.

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والتقط المعجبون بأعمال الفنان الشهير الصور معه ونشروها على شبكات التواصل الاجتماعي، مبدين سرورهم بلقائهم هانكس والتعرف إليه عن قرب.

وقال مستخدم الإنستغرام "bookcauldron13": "جلسنا لتناول طعام العشاء، وكان توم هانكس مقابلنا على الطاولة، إنه شخص لطيف للغاية، لقد تصور مع الجميع دون استثناء، وتمنى لنا عيد ميلاد سعيد!".

أما المستخدم "BlackwatchCosplay"، فقد غرد على تويتر بقوله: "كان لي شرف لقاء توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون! إنهما أروع الأشخاص الذين قابلتهم في حياتي".

المصدر: ديلي ميل

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