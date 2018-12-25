لماذا شاهد أكثر من 6 ملايين شخص أزياء تلميذة مدرسة؟ (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على تويتر، يصور تلميذة صغيرة أثناء ملاقاتها أختها الكبرى بعد دوامها المدرسي، وحقق أكثر من 6 ملايين مشاهدة من قبل رواد شبكات التواصل الاجتماعي.

ونشرت الفيديو شينيتسا بيرنال، إذ يصور استقبالها أختها الصغرى في نهاية دوامها المدرسي، وفوجئ المتابعون من كمية الأزياء التي تبدلها الأخت الصغرى في كل مرة تذهب فيها إلى المدرسة.

Please enjoy this compilation of my little sister every time I picked her up from school last year😩❤️ pic.twitter.com/74Y0AeROfp — Shen🇵🇭 (@shenb97) 20 декабря 2018 г.

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وأبدى متابعو تويتر استغرابهم من كمية السترات التي تبدلها الأخت الصغرى، فهي تخرج من المدرسة في كل يوم بسترة من نوع ولون جديدين.

وغردت إيمي دونغ تعليقا على الفيديو: "أنا ألبس سترة واحدة منذ 4 سنوات، لماذا هي تملك الكثير منها".

وعلق بعض المتابعين على الفيديو بقولهم، إن صاحبة الفيديو تمتلك من السترات رغم صغر سنها، ما يفوق عدد السترات التي امتلكوها طوال حياتهم.

المصدر: لينتا. رو