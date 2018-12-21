مطار عربي يحتفل بالمسافر رقم مليار

تخطى مطار دبي الدولي عتبة مليار مسافر منه وإليه، في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم العربي والشرق الأوسط قاطبا.

وصدر الخبر أول مرة في تغريدة أطلقها حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعلن فيها عن تخطي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، المليار.

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وعلى وقع الخبر، احتفل المطار الدولي بالإنجاز الأخير من خلال تكريمه المسافر رقم مليار، بحضور المدير العام لمطارات دبي الدولية، أحمد بن سعيد آل مكتوم.

وكان المسافر المليار طفلا أمريكيا يدعى، أرغون، وصل إلى مطار دبي، قادما من مدينة أورلاندو الأمريكية، صباح يوم الخميس 20 ديسمبر الجاري.

كما كشفت إدارة المطار عن إنجاز هام آخر، حيث حقق المطار نصف مليار مسافر عام 2011، وذلك خلال 51 عاما على تأسيسه، بينما حقق النصف الآخر للمليار في سبع سنوات فقط، أي بين 2011 و2018.

المصدر: Gulf News