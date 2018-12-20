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بوتين: سريان قانون الجنسية الجديد من بداية العام المقبل

مجتمع

بوتين: سريان قانون الجنسية الجديد من بداية العام المقبل
Sputnik إيليا بيتاليف
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هناك من يرغب في تفريق الشعبين الأوكراني والروسي، فيما "تؤكد سياساتنا على قوة الأواصر التي تربط الشعبين".

وسأل مراسل قناة RT إيليا بترينكو الرئيس الروسي، خلال مؤتمره الصحفي السنوي عن القانون الروسي المزمع إصداره لتسهيل الحصول على الجنسية الروسية للمواطنين الأوكرانيين.

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وأجاب الرئيس الروسي أنه من الصعب هزيمة البيروقراطية، ولكن الحياة بدونها أيضا سوف تصبح مستحيلة، فالعمل يحمل في طياته جزء من البيروقراطية، وآلية اتخاذ القرارات على أرفع المستويات تحمل في بعض جوانبها شؤونا بيروقراطية.

وأشار بوتين إلى أن القانون المذكور لا يقتصر على الأوكرانيين فحسب، وسينسحب على الأجانب بصفة عامة.

وأكد أن سياسة روسيا لا تدعم، ولا تعتزم دعم سياسة تفرقة الشعبين الروسي والأوكراني كما يفعل الآخرون.

المصدر: RT

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