الحنين إلى الاتحاد السوفيتي بلغ ذروته في الأعوام الـ 10 الماضية

أعلن مركز "ليفادا-سنتر" أن عدد المواطنين الروس الذين يشعرون بالحنين للاتحاد السوفيتي المنهار، بلغ حده الأقصى في الأعوام الـ 10 الماضية، وفقا لنتائج استطلاعات الرأي العام الأخيرة.

وأضاف المركز أن نزعة الحنين إلى أيام الاتحاد السوفيتي باتت ملموسة بجلاء. ففي عام 2018، ارتفعت نسبة من يؤسفهم تفكك الاتحاد السوفيتي بمقدار 2.5 مرة عن نسبة أولئك الذين لا يفتقدون العصر السوفيتي (66% مقابل 25% على التوالي).

وفي مقدمة الأسباب التي ساهمت في ازدياد هذا الحنين، يأتي انهيار النظام الاقتصادي الموحد، حيث يعتقد 52% من المواطنين الروس، أن ذلك السبب تحديدا هو ما يقف وراء المزاج العام المثير للقلق بشأن قضايا الرخاء الاقتصادي والاستهلاك في الوقت الحاضر.

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ثم يأتي "فقدان شعور الانتماء إلى دولة عظمى" سببا ثانيا وراء الحنين، حيث يرى 36% من المواطنين، أن ذلك هو السبب لأسفهم على انهيار الاتحاد السوفيتي. كما يشعر 31% من المواطنين بانتشار قسوة المجتمع، وعدم الثقة بالآخر في الوقت الراهن مقارنة بزمن الاتحاد السوفيتي.

كما ارتفعت نسبة الذين يعتقدون أنه كان من الممكن الحفاظ على الاتحاد السوفيتي خلال العام المنصرم من 60% إلى 65%، لكن ذلك الاعتقاد، وكذلك مشاعر الحنين سادت بين المسنين من الروس ممن أجري عليهم استطلاع الرأي، بينما امتنع الشباب عن إبداء مشاعرهم بهذا الشأن.

أما المواطنون الروس في المرحلة العمرية (18-24 عاما) فيشكلون الفئة الاجتماعية الوحيدة التي لم يزدد حنينها إلى الاتحاد السوفيتي المتفكك منذ عام 2002.

يذكر أن استطلاع الرأي أجري في الفترة ما بين 22 و28 نوفمبر الماضي، بين 1600 شخص يمثلون 136 مدينة وقرية في 52 إقليما روسيا.

المصدر: فيستي.رو