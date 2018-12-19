مطاعم في موسكو بانتظار هواة المزاح واللهو ودغدغة الأعصاب

تنوع المطاعم في العاصمة الروسية كبير للغاية، وبعضها يدهش حتى الزبائن الذواقين في الطعام والشراب، والمتأنقين في الديكور ومستوى الخدمات.

ومن تعود على نماذج المطاعم الكلاسيكية، يبحث اليوم عن أفكار جديدة وفريدة في هذا المجال، حتى لو كان بعضها يدغدغ الأعصاب، مثل مطعم "بونكير–42"، الذي بني للزعيم السوفييتي جوزف ستالين كملجأ محصن في أثناء الحرب العالمية الثانية، تحرزًا من ضربة نووية يوجهها الغرب إلى موسكو. أو مثلا مطعم "كوسوتشكي" (الأجزاء)، الذي يحاكي البنية التحية للمدينة الكبرى، حيث يلهو النادلون مع الزبائن، فيتحول تناول الطعام إلى مسرحية كاملة في مناطق خاصة من المطعم، منها: السجن والمستشفى والكرملين والمسرح والشقة القديمة وغيرها.