طفلة تتلقى هدايا الميلاد من جارها لـ 14 سنة بعد وفاته! (صورة)

ترك رجل بريطاني مسن بعد وفاته، هدايا عيد الميلاد لطفلة جيرانه التي تعلق بها للأعوام الـ 14 المقبلة.

وذكر موقع "BBC News"، أن الزوجين أوين وكارولين ويليامز، انتقلا للعيش في مدينة باري بجنوب ويلز منذ عامين فقط، بعد ولادة طفلتهما كادي مباشرة، وعاشا بجوار رجل مسن اسمه كين، كان يبلغ من العمر أكثر من 80 عاما.

وتطورت علاقة كين بجيرانه الجدد، وكانت روحه معلقة بطفلتهما الرضيعة كادي حتى وفاته منذ فترة قريبة.

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وفجأة، قرعت ابنة كين باب الجيران، في 17 ديسمبر الجاري، وكانت تحمل معها كيسا كبيرا في يدها، وتوقع أوين بأنها جاءت إليه لتطلب منه أن يرمي القمامة.

لكنه فوجئ بأن الحقيبة كانت مليئة بهدايا الميلاد لطفلته كادي. وعندما عرفت الزوجة بقصة الهدايا من جارهم المتوفى، أجهشت بالبكاء هي وأمها التي كانت تتواصل معها بالصوت والصورة عبر الإنترت، وانضم إليهما الزوج أيضا لشدة التأثر بهذا الموقف الإنساني الحساس.

ويتساءل أفراد عائلة كادي، بأنفسهم، عن موعد شراء جارهم كين المتوفى للهدايا وتجهيزها لابنتهم، وهل دفعه إحساسه باقتراب أجله لشراء الهدايا مسبقا. وقد تضمنت الهدايا كتبا وألعابا ناعمة ومكعبات ليغو، وفقا لويليامز.

يذكر أن الجار المتوفى، قبل تقاعده، كان يعمل في فريق غوص تخصصي وكان رجلا بـ "قلب كبير".

المصدر:BBC News