 
مباشر
عاجل
قوات سوريا الديمقراطية: الانسحاب الأمريكي من سوريا خيانة وطعنة في الظهر

ما تأثير صديقات المرأة على إمكانية طلاقها من زوجها؟

مجتمع

ما تأثير صديقات المرأة على إمكانية طلاقها من زوجها؟
pexels-Bryan Schneider
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l7mu

كشفت مجموعة دولية من العلماء رابطة وثيقة بين علاقة الزوج بصديقات شريكة حياته، لها تأثير على قوة الزواج.

إقرأ المزيد
الزواج قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة! الزواج قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة!

وذكرت الدراسة التي نشرت على  موقع "Planet Today"، أن الخبراء درسوا علاقة 373 حالة زواج لفترة امتدت 16 عاما.

وانتهت الحياة الزوجية المشتركة خلال مدة الدراسة لـ 46% من الحالات المدروسة، وتبين أن علاقة الزوج في حالات الانفصال كانت سيئة جدا مع صديقات زوجته.

ويعتقد العلماء أن هذا الوضع يمكن تفسيره بعدة أسباب، أولها أن الزوجة غالبا ما تناقش مع صديقاتها المشاكل الأسرية، ما يؤدي غالبا إلى تدهور العلاقة مع زوجها.

وقد يكون السبب الآخر في تدهور العلاقات الأسرية نقد الصديقات للزوج، ما يفضي إلى مشاجرات ومشكلات عائلية.

والسبب الثالث في تدهور الحياة الزوجية، وفقا للباحثين، هو عدم تقبل الزوج لصديقات الزوجة ما يؤدي لمراجعة الحسابات في علاقته بزوجته أيضا.

المصدر: إزفيستيا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عــاجل: ترامب يقرر سحب القوات الأمريكية من سوريا.. قرار مفاجئ فماذا وراءه؟