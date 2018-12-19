ما تأثير صديقات المرأة على إمكانية طلاقها من زوجها؟

كشفت مجموعة دولية من العلماء رابطة وثيقة بين علاقة الزوج بصديقات شريكة حياته، لها تأثير على قوة الزواج.

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وذكرت الدراسة التي نشرت على موقع "Planet Today"، أن الخبراء درسوا علاقة 373 حالة زواج لفترة امتدت 16 عاما.

وانتهت الحياة الزوجية المشتركة خلال مدة الدراسة لـ 46% من الحالات المدروسة، وتبين أن علاقة الزوج في حالات الانفصال كانت سيئة جدا مع صديقات زوجته.

ويعتقد العلماء أن هذا الوضع يمكن تفسيره بعدة أسباب، أولها أن الزوجة غالبا ما تناقش مع صديقاتها المشاكل الأسرية، ما يؤدي غالبا إلى تدهور العلاقة مع زوجها.

وقد يكون السبب الآخر في تدهور العلاقات الأسرية نقد الصديقات للزوج، ما يفضي إلى مشاجرات ومشكلات عائلية.

والسبب الثالث في تدهور الحياة الزوجية، وفقا للباحثين، هو عدم تقبل الزوج لصديقات الزوجة ما يؤدي لمراجعة الحسابات في علاقته بزوجته أيضا.

المصدر: إزفيستيا