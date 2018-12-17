وزير الآثار المصري ينفي تخصيص مليار و300 مليون جنيه لترميم الآثار اليهودية

صرح وزير الآثار المصري، خالد العناني، بأن العديد من وكالات الأنباء والصحف تناقلت شائعات بشأن تخصيص مليار و300 مليون جنيه مصري لترميم الآثار اليهودية، وهي معلومات خاطئة.

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وألقى الوزير كلمة خلال مراسم الإعلان عن اكتشاف مقبرة كاهن التطهير الملكي من عصر الأسرة الخامسة، في منطقة سقارة جنوب القاهرة. وصرح الوزير خلالها بأن المعلومات عن تخصيص تلك الأموال لترميم الآثار اليهودية بمصر هي إشاعات مغلوطة، بينما تكمن الحقيقة في أن الدولة خصصت هذا المبلغ (مليار و300 مليون جنيه مصري) لترميم 8 مواقع أثرية في مصر، من بينها المتحف اليوناني الروماني، والمعبد اليهودي بالاسكندرية، والآثار الإسلامية برشيد وقصر البارون وغيرها.

وكانت السفارة الإسرائيلية في القاهرة قد أشادت بخطة الحكومة المصرية لترميم الآثار اليهودية في مصر، ورحبت في صفحتها على "فيسبوك" بإعلان وزير الآثار المصري خلال اجتماعه مع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، عن مبادرة الحكومة لترميم الآثار المختلفة، ومن بينها الآثار اليهودية في مصر، حفاظا على التاريخ المصري العريق.

المصدر: بوابة وزارة الآثار المصرية