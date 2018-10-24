سمّم أغذية الأطفال ليبتز أصحاب المحال التجارية!

قررت محكمة ألمانية سجن مواطن لمدة 12.5 عام، بعد أن ثبت تورطه بتسميم أطعمة ومواد غذائية بغية ابتزاز أصحاب المحال التجارية.

وقام الرجل البالغ من العمر 54 عاما بفعلته الدنيئة العام الماضي، عندما وضع بضع عبوات غذائية مسممة في محلات تجارية عدة، ولجأ بعدها إلى ابتزاز أصحاب المحلات وطلب الأموال منهم مقابل إرشادهم إلى أماكن العبوات المسممة.

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كما أقرّ الرجل بعد أن ألقي القبض عليه أيضا، بأنه قام بإرسال تهديدات عبر البريد الإلكتروني، حذّر فيها من أنه سينشر السم عبر أوروبا، ما لم يحصل على مبلغ 12 مليون يورو.

وادعى الرجل أثناء محاكمته أنه قام بفعلته لأنه يعاني من مرض اضطراب الشخصية، وكان قد تعاطى كمية كبيرة من الكحول والمسكنات حين أقدم على هذه الجريمة. لكن المحكمة رفضت الأخذ بهذه الأقوال، وخصوصا أنها أخضعته لفحص طبي بين أنه قام بفعلته وهو بكامل قواه العقلية.

المصدر: بي بي سي