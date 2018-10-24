التوأم جاكلين وجينيفر تتحولان معا إلى الشابين جاك وجيس! (فيديو)

قررت فتاتان توأم من الولايات المتحدة، في وقت واحد، التحول إلى توأم من الذكور على الرغم من نشأتهما في بيئة محافظة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن جاكلين وجينيفر غراف من بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية، ولدتا في يونيو 1995 في عائلة مسيحية محافظة.

Transgender Identical Twins Who Were Born Girls Are Now Brothers (Photos): Two identical twins who were born girls have now become brothers. Transgender siblings Jack and Jace Grafe, 23, used to cry themselves to sleep and prayed to wake up as... The… https://t.co/5a5qXcVUWLpic.twitter.com/fcv154JWhD — ∂αяmєєmαti.....✗ (@darmeemati) 23 октября 2018 г.

واعترفت الأختان بأنهما حلمتا منذ الطفولة بالاستيقاظ في أحد الأيام كذكرين، على الرغم من أنهما لم تسمعا قط، في ذلك الوقت، عن الأشخاص المتحولين جنسيا.

Identical twins, 23, who were born female are now brothers after BOTH coming out as transgender https://t.co/wwALSeE9c3 — Daily Mail US (@DailyMail) 23 октября 2018 г.

وكانت الفتاتان تميلان إلى التقرب من الفتيات، لكنهما لم تقويا على البوح بمشاعرهما الدفينة حتى لبعضهما البعض، خوفا من الطرد لأنهما ارتادتا مدرسة دينية.

وعندما بلغتا 18 عاما، أعلنتا عن تحويل جنسهما، واتخذتا اسمي: جاك وجيس، وانتقلتا إلى جورجيا. وبدأتا في شهر أبريل من عام 2017 العلاج بالهرمونات، وخضعتا في أغسطس عام 2018 لعملية جراحية أزالتا فيها أثداءهما.

ويعترف جاك، الذي يعمل نائبا لرئيس شرطة، أنه على الرغم من أن حياتهما تغيرت نحو الأفضل، إلا أن الجميع من حولهما مصرين على مناداتهما بصيغة المؤنث، وهذا الأمر كان مزعجا لهما كثيرا.

ويضيف جيس المنتسب لأكاديمية الشرطة، أن دعم "أخيه" مهم جدا بالنسبة له، "لقد كنت أحلم بهذا التغيير دائما لكنني لم أكن أملك الشجاعة الكافية لفعل هذا، لولا أخي. عندما يكون لديك توأم، لا تشعر بالوحدة، فهو يشعر بنفس الصعوبات، لذلك تشعر أنك أقوى".

وتضيف الصحيفة أن جاك يلتقي الآن مع فتاته جيس سميث، البالغة من العمر 19 عاما، وأن جاك خطب صاحبة مخزن اسمها مايغون أرينغتون (22 عاما)، وقد تلقى "الشابان" في آخر شهر سبتمبر الماضي وثائقا باسميهما الجديدين.

المصدر: لينتا. رو