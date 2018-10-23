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"الحب لا يشترى".. فتاة ترفض رجلا أهداها سيارة "لامبورغيني" (فيديو)

مجتمع

You-Tube: Whitesse JR
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انتشر مقطع فيديو جديد يظهر رفض شابة صينية لعرض مغر من رجل يحبها، إذ حاول استمالتها بتقديم هدية ثمينة، عبارة عن سيارة رياضية من طراز "لامبورغيني".

ويوثق المقطع كيف اقترب الرجل من الفتاة في ساحة عامة تعج بالناس، حاملا باقة من الورود ولافتا انتباهها إلى السيارة الرياضية التي اشتراها كهدية ثمينة، في محاولة لنيل إعجابها.

وحدثت المفاجئة عندما رفضت الشابة عرض الرجل أمام الناس وسارعت بمغادرة المكان، تاركة إياه في موقف محرج جدا، حيث جن جنون الرجل وأخذ يتصرف بطريقة عنيفة وعشوائية.

المصدر: وكالات

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