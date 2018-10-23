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تفاصيل اعتقال تركي اتصل بالشرطة أكثر من 45 ألف مرة!‏

مجتمع

تفاصيل اعتقال تركي اتصل بالشرطة أكثر من 45 ألف مرة!‏
RIAN/Boris Babanov
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اعتقلت السلطات التركية المواطن، شريف كان، البالغ من العمر 55 عاما، والمقيم في مدينة اسطنبول، بعد أن اتصل بالشرطة 45210 مرات خلال عام واحد.

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وداوم شريف كان على الاتصال بالشرطة يوميا، منذ شهر مايو 2017 حتى مايو 2018، لأكثر من 100 مرة في اليوم الواحد، وكان يطلب من عامل المقسم الذي يجيب على مكالماته، التحدث معه فقط.

وسيمثل شريف كان أمام المحكمة بتهمة عرقلة مهام الشرطة المهنية. وقال المواطن القاطن بمنطقة بيرم باشا في اسطنبول، إنه كان يتصل بالشرطة وهو في حالة من السكر عندما تخطر على باله طليقته التي افترق عنها منذ حوالي عامين، ولأنه كان يعاني من الاكتئاب والشعور بالوحدة.

واعترف كان بذنبه، وأبدى ندما شديدا على ما فعل، ووعد بأنه لن يكرر فعلته مجددا، وفقا لصحيفة "Daily Sabah"، التي ذكرت أن المحكمة يمكن أن تسجنه لمدة تصل إلى 5 أعوام.

المصدر: لينتا. رو

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