نوادي إيبيزا الإسبانية تحدّ من استخدام صور نساء شبه عاريات لإغراء الزبائن

نجحت منظمات مدافعة عن حقوق المرأة، في الحدّ من إعلانات فاضحة في جزيرة إيبيزا الإسبانية، تصور نساء شبه عاريات على ملصقات النوادي الليلية، لإغراء السياح بعالم حياة النوادي الصاخبة.

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ونقلت قناة Tellerreport عن ممثلي المنظمات النسوية التي تشكل جزءا من ثاني أكبر عضو نشط في حزب "بودموس" في البلاد، فإن الحياة الليلية في الجزيرة في مرحلة ما "وصلت إلى نقطة اللاعودة" ، لتشكل صورة مشوهة عن النساء اللاتي يرتادن الحفلات والأمسيات الليلية في الجزيرة.

ووفقا للحركات النسائية، بدأ الوضع يتغير بعد المؤتمر الدولي الرابع للحياة الليلية، الذي عقد في إيبيزا قبل عام. وفي هذا الصدد، اعتبر ممثلو إدارة الجزيرة أن الطبيعة الجنسية للإعلان عن العديد من النوادي الليلية ومنظمي الرحلات، يشكل في رأيهم، ليس فقط إذلالا للمرأة والجنس اللطيف عامة، ولكن أيضا يصبح واحدا من أسباب تشجيع الاعتداءات الجنسية.

وكان للنداءات المتزايدة التي وجهتها المنظمات النسائية تأثير على الملاهي الليلية في إيبيزا والحد من استخدامها صور النساء شبه العاريات على ملصقاتها ولوحات إعلاناتها، وتم تسجيل النداء الأخير المتعلق بوقف الإعلانات ذات الإيحاءات الجنسية في يوليو 2017. وأعربت المنظمات النسائية عن "ارتياحها" لتغيير الاتجاهات، لكنها أضافت أنها ستستمر في الكفاح ضد التمييز الجنسي حتى يتم القضاء عليه بشكل كامل في الجزيرة.

المصدر: نوفوستي