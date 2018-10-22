 
مباشر

36 مليون يورو مقابل 136 عاما من خرق كنيسة العائلة المقدسة للقوانين

مجتمع

36 مليون يورو مقابل 136 عاما من خرق كنيسة العائلة المقدسة للقوانين
Gettyimages.ru
كاتدرائية ساغرادا فاميليا في برشلونة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ky5c

توصلت كاتدرائية ساغرادا فاميليا، المعلم الشهير غير مكتمل البناء في برشلونة، إلى اتفاق مع مجلس المدينة لدفع 36 مليون يورو مقابل 136 عاما من البناء دون ترخيص.

وصممت الكنيسة من قبل المهندس المعماري، أنتوني غاودي، وهي قيد الإنشاء منذ عام 1882، وتعد أكثر المعالم السياحية جذبا في المدينة الإسبانية، وهي أيضا أطول موقع بناء في أوروبا.

وقال مجلس مدينة برشلونة في تغريدة نشرها، يوم الخميس 18 أكتوبر، إنه تم التوصل إلى "اتفاق تاريخي".

via GIPHY

ولحسن الحظ بالنسبة للتراث المعماري العالمي، فإن الكنيسة التي تعرف أيضا باسم كنيسة العائلة المقدسة، والتي تستقطب 4.5 مليون سائح كل عام، لن يتم هدمها لمخالفتها القوانين واستمرارها في البناء طوال 136 عاما دون ترخيص، بل ستدفع 36 مليون يورو (حوالي 41 مليون دولار) مقابل مخالفتها.

وستذهب هذه الأموال المدفوعة خلال السنوات العشر المقبلة، إلى تحسين وسائل النقل العام المؤدية إلى "كاتدرائية ساغرادا فاميليا"، وتحسين المنطقة المحيطة بها. وفي المقابل، سيقوم عمدة برشلونة، أدا كولو، بتمكين الكنيسة من ترخيص البناء الرسمي في أوائل العام المقبل.

وتفاعل العديد من مستخدمي الشبكات الاجتماعية بشكل إيجابي مع الخبر، ومن المقرر أن تنتهي أعمال البناء في عام 2026، الذي يوافق الذكرى المئوية لوفاة، آتوني غاودي، وبعد 150 عاما تقريبا من بدء العمل في المبنى.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا