36 مليون يورو مقابل 136 عاما من خرق كنيسة العائلة المقدسة للقوانين

توصلت كاتدرائية ساغرادا فاميليا، المعلم الشهير غير مكتمل البناء في برشلونة، إلى اتفاق مع مجلس المدينة لدفع 36 مليون يورو مقابل 136 عاما من البناء دون ترخيص.

وصممت الكنيسة من قبل المهندس المعماري، أنتوني غاودي، وهي قيد الإنشاء منذ عام 1882، وتعد أكثر المعالم السياحية جذبا في المدينة الإسبانية، وهي أيضا أطول موقع بناء في أوروبا.

وقال مجلس مدينة برشلونة في تغريدة نشرها، يوم الخميس 18 أكتوبر، إنه تم التوصل إلى "اتفاق تاريخي".

ولحسن الحظ بالنسبة للتراث المعماري العالمي، فإن الكنيسة التي تعرف أيضا باسم كنيسة العائلة المقدسة، والتي تستقطب 4.5 مليون سائح كل عام، لن يتم هدمها لمخالفتها القوانين واستمرارها في البناء طوال 136 عاما دون ترخيص، بل ستدفع 36 مليون يورو (حوالي 41 مليون دولار) مقابل مخالفتها.

وستذهب هذه الأموال المدفوعة خلال السنوات العشر المقبلة، إلى تحسين وسائل النقل العام المؤدية إلى "كاتدرائية ساغرادا فاميليا"، وتحسين المنطقة المحيطة بها. وفي المقابل، سيقوم عمدة برشلونة، أدا كولو، بتمكين الكنيسة من ترخيص البناء الرسمي في أوائل العام المقبل.

Acord històric amb la Sagrada Família. La basílica es corresponsabilitzarà del finançament de la mobilitat, l'urbanisme i els serveis de l'entorn amb una aportació de 36 milions d'euros. pic.twitter.com/NN5uicLRVT — Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) October 18, 2018

🔵 Gracias al compromiso con el barrio y con la ciudad, el convenio firmado entre la Sagrada Familia y @bcn_ajuntament aportará un serie de mejoras que contribuirán a una mayor calidad en materia de movilidad y organización del entorno https://t.co/q6pBMzrtX7pic.twitter.com/WdMxoqpKuh — La Sagrada Família (@sagradafamilia) October 18, 2018

وتفاعل العديد من مستخدمي الشبكات الاجتماعية بشكل إيجابي مع الخبر، ومن المقرر أن تنتهي أعمال البناء في عام 2026، الذي يوافق الذكرى المئوية لوفاة، آتوني غاودي، وبعد 150 عاما تقريبا من بدء العمل في المبنى.

المصدر: RT