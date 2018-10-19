السعودية.. مزارع ينتحل شخصية عارضة أزياء لمعاكسة فتاة واستدراجها

ضاقت شابة سعودية ذرعا من رسائل "واتساب" ظلت ترد إليها من سيدة زعمت أنها عارضة أزياء، تطلب منها المشاركة في تسويق منتجاتها من الفساتين وآخر صيحات الموضة.

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وكشفت الشابة في وقت لاحق أن العارضة المزعومة مجرد عامل زراعي، وطلبت منه الكف عن مراسلتها، غير أنه استمر في التواصل عبر التطبيق الإلكتروني ونجح في سحب صورها الشخصية من "السناب شات" واتخذ من ذلك سبيلا لابتزازها وطلب لقاءها، ما اضطرها إلى تقديم شكوى إلى الجهات المعنية معززة شكواها بنسخ من الرسائل والتسجيلات الصوتية.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المزارع، بكمين محكم في أحد مقاهي جدة وأحالته إلى النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تواصل مع الشابة عبر تطبيق "واتساب"، مدعيا أنه عارضة أزياء ترغب من الفتاة التعاون معها في تسويق الأزياء، وبعد انكشاف أمره ظل يتواصل مع الشاكية في محاولة لإقامة علاقة محرمة معها، عبر الابتزاز والتهديد وتم القبض على المتهم ومصادرة هواتفه وتفتيشها وتفريغ محتواها.

وطالب المدعي العام في النيابة العامة معاقبة المتهم، وإثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة ومصادرة الهواتف المضبوطة بحوزته.

وأقر المتهم بصحة التهم المنسوبة إليه، معترفا بأنه بعث رسائل غرامية للشابة عن طريق "الواتساب" وطلب لقاءها بقصد شريف للزواج، وأفاد أنه نادم على فعلته، لكن المحكمة حكمت عليه في الحق العام بالسجن 6 أشهر وجلده 150 جلدة، ومصادرة ما بحوزته من هواتف وإتلافها، وإبعاده إلى بلاده عقب تنفيذ العقوبة.

وأبقت المحكمة للمدعية حق المطالبة بالحق الخاص متى رغبت في ذلك.

المصدر: عكاظ