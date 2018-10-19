ما سر "عقد المعكرونة" و"حذاء البلاستيك" الذين ارتدتهما ميغان في أستراليا؟

لفتت دوقة ساسيكس ميغان ماركل الانتباه أثناء تواجدها في أستراليا صحبة زوجها الأمير هاري من خلال ارتدائها عقدا من حبات المعكرونة، وحذاء صمم من عبوات البلاستيك المعاد تدويرها!

وحرصت ميغان على الظهور بإطلالات عديدة أثناء زيارتها لأستراليا التي تستمر 3 أيام، لكن بعضها أثار الجدل.

وكانت أولى هذه الإطلالات انتعال حذاء من ماركة "ROTHYS" بقيمة 145 دولارا أمريكيا صمم من عبوات البلاستيك المعاد تدويره حفاظا على الطبيعة، بعد أن اعتادت على الكعب العالي في المناسبات الرسمية.

وبعد حذائها المسطح، ظهرت دوقة ساسيكس وهي ترتدي عقدا فيه حبات من المعكرونة، صممه طفل صغير لا يتعدى عمره 6 سنوات، خصيصا لها.

ويتكون العقد البسيط من شريط ستان باللون الكحلي وبه بعض حبات من المعكرونة التي تم طلاؤها باللون الذهبي وتركيبها كحلقات في الشريط.

يذكر أن مواقع الأخبار العالمية ضجت منذ أيام بخبر حمل ميغان ماركل، ومن المتوقع أن تلد طفلها الأول من زوجها الأمير هاري في الربيع المقبل.

Gavin woke up “with a cough” so had to stay home from school today. He whipped together a necklace for Meghan, painted it gold and hopes to give it to her soon. @newscomauHQpic.twitter.com/Y3y3OZjjRK — Rohan Smith (@Ro_Smith) 17 octobre 2018

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المصدر: وكالات