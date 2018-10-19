مرة أخرى.. هاري وميغان يكسران القواعد الملكية (فيديو+ صور)

كسر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل القواعد الملكية مرة أخرى بالتقاطه صورة لزوجته مع إحدى المعجبات أثناء جولتهما بمدينة سيدني في أستراليا.

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ولفت انتباه الأمير هاري بين الجموع إحدى الفتيات الصغيرات التي ارتدت كنزة كتب عليها "الفتيات يستطعن فعل أي شيء"، واتضح أن الفتاة تشبه زوجته ميغان وهي صغيرة، فذهب إليها وسألها: "هل تريدين مقابلة زوجتي؟"

ودعا الأمير زوجته لمقابلة الفتاة الصغيرة وسألها مرة أخرى: "هل تريدينني أن ألتقط لك صورة معها؟"، فأجابت بنعم، ثم أخذ هاتفها والتقطت صورة لهما سويا.

وقالت جدتها إن حفيدتها تشبه ميغان وهي صغيرة، فردت ميغان قائلة: ""كدت أقول نفس الشيء".

وأمضى الثنائي دوق ودوقة ساسيكس ثلاثة أيام متتالية في أستراليا لافتتاح مركز للعلوم في حديقة للحيوان.

وفي وقت سابق، أعلن قصر كنسينغتون الملكي في لندن أن ميغان حامل بطفلها الأول من هاري، الذي سيولد في ربيع 2019.

المصدر: ديلي ميل