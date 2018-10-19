 
مباشر

مرة أخرى.. هاري وميغان يكسران القواعد الملكية (فيديو+ صور)

مجتمع

مرة أخرى.. هاري وميغان يكسران القواعد الملكية (فيديو+ صور)
Reuters
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ky1q

كسر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل القواعد الملكية مرة أخرى بالتقاطه صورة لزوجته مع إحدى المعجبات أثناء جولتهما بمدينة سيدني في أستراليا.

إقرأ المزيد
الأمير هاري وزوجته ميغان بريطانيا تنتظر ولادة "الطفل بريكست".. وماي تهنئ

ولفت انتباه الأمير هاري بين الجموع إحدى الفتيات الصغيرات التي ارتدت كنزة كتب عليها "الفتيات يستطعن فعل أي شيء"، واتضح أن الفتاة تشبه زوجته ميغان وهي صغيرة، فذهب إليها وسألها: "هل تريدين مقابلة زوجتي؟"

ودعا الأمير زوجته لمقابلة الفتاة الصغيرة وسألها مرة أخرى: "هل تريدينني أن ألتقط لك صورة معها؟"، فأجابت بنعم، ثم أخذ هاتفها والتقطت صورة لهما سويا.

وقالت جدتها إن حفيدتها تشبه ميغان وهي صغيرة، فردت ميغان قائلة: ""كدت أقول نفس الشيء".

وأمضى الثنائي دوق ودوقة ساسيكس ثلاثة أيام متتالية في أستراليا لافتتاح مركز للعلوم في حديقة للحيوان.

وفي وقت سابق، أعلن قصر كنسينغتون الملكي في لندن أن ميغان حامل بطفلها الأول من هاري، الذي سيولد في ربيع 2019.

هاري وميغان يكسران القواعد الملكية

المصدر: ديلي ميل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: واشنطن تتحمل جزءا من مسؤولية اختفاء خاشقجي