 
مباشر

سحب اللقب من ممثلة لبنان في مسابقة "ملكة جمال الأرض" بسبب نظيرتها الإسرائيلية

مجتمع

سحب اللقب من ممثلة لبنان في مسابقة
facebook/Salwa Akar
سلوى عكر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kxls

أعلنت مؤسسة "السوسن"، صاحبة الحق الحصري في العالم العربي لألقاب ملكات الجمال، سحب اللقب من ممثلة لبنان في مسابقة "ملكة جمال الأرض"، سلوى عكر.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أثارت عكر ضجة وجدلا كبيرين جراء نشر صورة لها مع ممثلة إسرائيل في المسابقة التي تقام حاليا في الفلبين.

ونشرت مؤسسة السوسن بيانا توضيحيا قالت فيه إنها ترفض رفضا قاطعا العلاقة مع إسرائيل، ولا تؤيّد التطبيع لا من قريب ولا من بعيد، مشيرة الى أن "معركتنا مع إسرائيل معركة ثقافية وأكاديمية وإعلامية وفنية لا عسكرية واقتصادية فقط".

وأوضحت المؤسسة أن "هذه هي المرة الأولى التي تقع فيها ملكة من مؤسستنا، التي أرسلت عشرات الملكات إلى العالم وكن قدوة في التمثيل، في الخطأ، لذا قررت إدارة المؤسسة سحب اللقب من سلوى عكر".

والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تلتقط فيها لبنانية حاصلة على لقب ملكة جمال صورة مع إسرائيليات، حيث سبق أن انتشرت قبل 3 سنوات صورة سيلفي لسالي جريج، ملكة جمال لبنان لعام 2014، وهي إلى جانب نظيرتها الإسرائيلية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

محطات مهمة للتعاون بين مصر وروسيا