سحب اللقب من ممثلة لبنان في مسابقة "ملكة جمال الأرض" بسبب نظيرتها الإسرائيلية

أعلنت مؤسسة "السوسن"، صاحبة الحق الحصري في العالم العربي لألقاب ملكات الجمال، سحب اللقب من ممثلة لبنان في مسابقة "ملكة جمال الأرض"، سلوى عكر.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أثارت عكر ضجة وجدلا كبيرين جراء نشر صورة لها مع ممثلة إسرائيل في المسابقة التي تقام حاليا في الفلبين.

#سلوى_عكر اللي رايحة تمثل لبنان ب miss earth مصورة مع miss Israel 😊😊 شفتوا نحنا شو cooooool شفتوا التطبيع الثقافي وين صار 😊 لما نحكي بموضوع التطبيع في كم خاين بقوم علينا وبيقولوا عادي 😊 ولكن تفه على هيك عالم وهيك فئة من الناس وهيك خونة.

يتبع pic.twitter.com/KXrAlSTrrq — شرطة المشاهير (@shorta_mashaher) October 15, 2018

ونشرت مؤسسة السوسن بيانا توضيحيا قالت فيه إنها ترفض رفضا قاطعا العلاقة مع إسرائيل، ولا تؤيّد التطبيع لا من قريب ولا من بعيد، مشيرة الى أن "معركتنا مع إسرائيل معركة ثقافية وأكاديمية وإعلامية وفنية لا عسكرية واقتصادية فقط".

وأوضحت المؤسسة أن "هذه هي المرة الأولى التي تقع فيها ملكة من مؤسستنا، التي أرسلت عشرات الملكات إلى العالم وكن قدوة في التمثيل، في الخطأ، لذا قررت إدارة المؤسسة سحب اللقب من سلوى عكر".

والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تلتقط فيها لبنانية حاصلة على لقب ملكة جمال صورة مع إسرائيليات، حيث سبق أن انتشرت قبل 3 سنوات صورة سيلفي لسالي جريج، ملكة جمال لبنان لعام 2014، وهي إلى جانب نظيرتها الإسرائيلية.

المصدر: وكالات