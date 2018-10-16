حديث بين أنغام ووالدة غنوة أثناء غسيل جثمان شقيقتها!

تحدثت والدة الفنانة المصرية الراحلة غنوة، عن رد فعل أنغام عندما رأت جثمان شقيقتها التي وافتها المنية يوم الجمعة الماضية بحادث سير.

وقالت والدة غنوة في لقاء مع برنامج "صبايا" مع ريهام سعيد: "أنغام جلست على ركبتيها وبكت حين دخلت على جثمان غنوة".

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وأضافت: "(أنغام) شاركت في الغُسل وقالت لي: أنا سوف أدفنها هنا في المقابر الخاصة بي في القاهرة لكي تكوني بجانبها في حال أردتي زيارتها، فقلت لها أنا سوف أدفنها في البلد لأنني أريد الدفن بجانبها بعد وفاتي، فقالت سوف أنفذ لك ما أردتي ويمكنك أن تأخذي المدفن تماما مثلما تريدين".

وتوفيت الفنانة غنوة الجمعة الماضي عن 30 عاما، إثر حادث سير داخل منطقة التجمع الخامس في القاهرة.

المصدر: المصريون