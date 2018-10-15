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الصين تعاقب مدونة شهيرة رددت النشيد الوطني بسخرية

مجتمع

الصين تعاقب مدونة شهيرة رددت النشيد الوطني بسخرية
Youtube
المدونة الصينية
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اتخذت قوات الأمن الصينية إجراءات صارمة مع المدونة الصينية المشهورة يانغ كايلي، بعد أن تلاعبت بالنشيد الوطني عبر فيديو ورددته بطريقة ساخرة.

ورددت المدونة الصينية التي تبلغ من العمر 20 عاما، النشيد بطريقة ساخرة أمام الملايين من المتابعين، وقال ضباط إنفاذ القانون في شنغهاي إن كايلي انتهكت القانون الخاص بالنشيد الوطني للصين، مما دفعهم إلى اعتقالها.

وأوضحت الشرطة أن النشيد الوطني هو رمز للبلد، ويجب على جميع المواطنين احترامه وحماية كرامته.

وينص القانون الصيني الذي أقر في عام 2017، على أن من يستهزئ بالنشيد الوطني يعاقب بلا هوادة لمدة 15 يوما.

المصدر: لينتا.رو

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