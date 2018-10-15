ما سر المقعد الفارغ في حفل الزفاف الملكي الأخير؟

عُقد حفل الزفاف الملكي الثاني لهذا العام في بريطانيا بزواج الأميرة يوجيني من الأمير جاك بروكسبانك، بحضور 800 شخص من أصدقاء الزوجين المقربين، وعدد من الضيوف البارزين.

ولكن، خلال الحفل الذي أقيم في كنيسة القديس جورج، لاحظ المشاهدون كرسيا فارغا في الصف الأمامي، مباشرة عبر الممر قرب مكان جلوس العروسين.

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ولم يكن الكرسي شاغرا بسبب غياب أحد الضيوف، وإنما يرجع الأمر للتقاليد، وفقا للمعلق الملكي، ريتشارد فيتزويليامز، الذي قال لصحيفة إنديبندنت البريطانية: "يظل المقعد الموجود أمام الملكة فارغا على الدوام، ولديها مقعد مفضل في كنيسة سانت جورج".

وبدلا من الجلوس في الصف الأمامي، تفضل الملكة إليزابيث الثانية، جدة العروس، الجلوس في الصف الثاني بجوار زوجها. وفي صف الملكة، جلس الأمير تشارلز، وكذلك دوق ودوقة كامبريدج، ودوق ودوقة ساسيكس.

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وتُرك المقعد نفسه خاليا في الزفاف الملكي الذي عُقد خلال شهر مايو، بزواج ميغان ماركل والأمير هاري، رغم أن الكثيرين افترضوا أن ذلك كان تكريما لوالدة الأمير هاري الراحلة. وأضاف فيتزويليامز: "خلال حفل زفاف هاري وميغان، اعتقد البعض خطأ أن المقعد الفارغ يمثل تكريما للأميرة ديانا".

كما حرصت الأميرة يوجيني، على اتباع قواعد أخرى للبروتوكول الملكي خلال حفل زفافها، بما في ذلك إرسال التحية للملكة أثناء مرورها قربها في طريقها للخروج من الكنيسة مع زوجها.

المصدر: إنديبندنت