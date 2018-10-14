رداء نوم وإنجيل...بين متعلقات مؤسس "بلاي بوي" في مزاد علني

ستعرض متعلقات تركها مؤسس "مجلة بلاي بوي" الراحل هيو هيفنر للبيع، في مزاد علني نهاية الشهر المقبل في مدينة لوس أنجلوس لصالح مؤسسة "هيفنر" المدافعة عن حقوق المثليين والمتحولين جنسيا.

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وقالت دار جوليان للمزادات إن المتعلقات التي ستعرض للبيع تشمل مجموعة كاملة من المجلة الشهيرة، ورداء النوم الأسود الحريري المميز الذي كان يرتديه هيفنر، وسترته الحمراء التي اشتهر بها إضافة إلى الإنجيل وقبعة القبطان البيضاء التي تميز بها كذلك، ونسخة صنعت له خصيصا من لعبة (مونوبولي) تتضمن أرنب "بلاي بوي" وأزرار أكمام عليها شعار شركته وجواز سفر له يعود لعام 2016.

ولعب هيفنر دورا أساسيا في الثورة الجنسية في ستينات القرن الماضي بمجلته الجريئة وملاهيه الليلية، وفارق الحياة في سبتمبر 2017 عن عمر ناهز 91 عاما تاركا متعلقاته لمؤسسته التي قررت بيع بعضها.

وستذهب كل عائدات المزاد الذي سيقام في مدينة لوس أنجليس يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر، لصالح مؤسسة "هيفنر" التي تأسست عام 1964 للدفاع عن الحريات المدنية وحقوق المثليين والمتحولين جنسيا وتقنين تعاطي الماريجوانا لأغراض طبية.

وبين عشرات المتعلقات التي ستعرض للبيع في المزاد، غليون هيفنر الذي قد يباع بـ2000 أو 3000 دولار، ونسخة خاصة به من أول عدد لمجلة "بلاي بوي" على غلافها النجمة الراحلة مارلين مونرو، من المرجح أن يجلب ما بين 3000 و5000 دولار لأصحاب المزاد.

وأصبح رداء النوم والسترة الحمراء من رموز حفلات "بلاي بوي" التي كان يقيمها هيفنر في قصره في لوس أنجلوس، ومن المتوقع أن يباع بـ2000 دولار والسترة بنحو 5000 دولار.

المصدر: رويترز