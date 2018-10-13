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قرار غريب يلزم شرطة المطارات الهندية بتقليص ابتساماتهم

مجتمع

قرار غريب يلزم شرطة المطارات الهندية بتقليص ابتساماتهم
Gettyimages.ru
قرار غريب يُلزم شرطة المطارات الهندية بتخفيف الابتسام!
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أصدرت السلطات الهندية تعليمات لأفراد الأمن في المطارات تطلب منهم بموجبها التخفيف من الابتسام أثناء تأدية مهامهم.

ويأتي هذا القرار خشية أن يوحي الابتسام بوجود تراخ أمني، وخوفا من مخاطر الهجمات الإرهابية.

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وترغب قوة الأمن الصناعي المركزية في البلاد والمسؤولة عن سلامة الطيران، أن يكون موظفوها "أكثر يقظة"، حيث سيتم اعتماد "نظام الابتسامة الكافية" بدلا من "نظام الابتسامة العريضة"، وفقا لصحيفة إكسبريس الهندية.

ويقال إن المسؤولين يعتقدون أن إظهار الود المفرط يعرض المطارات لخطر الهجمات الإرهابية.

وليست هذه المرة الأولى التي يطلب فيها من ضباط الشرطة الهندية تحسين المعايير أو تغيير سلوكياتهم، ففي عام 2004، طلب من مركز شرطة ولاية مادهيا براديش، إطلاق شوارب الضباط بسبب اعتقاد المسؤولين أن ذلك يزيد من احترام الناس لهم.

المصدر: بي بي سي

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