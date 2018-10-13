حساب أخت أنغام الراحلة يناشد جمهورها بعد وفاتها!

ناشد الحساب الرسمي للفنانة الشابة الراحلة غنوة محمد علي سليمان الأخت غير الشقيقة للمطربة المصرية أنغام، وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدم نشر صورتها.

وكتب على حساب الفنانة الراحلة: "يا جماعة ورحمة غنوة محدش يحط صورتها بشعرها ادعو لها.. غنوة تحتاج دعواتكم فقط".

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وتوفيت الفنانة غنوة الجمعة الماضي عن 30 عاما، إثر حادث سير داخل منطقة التجمع الخامس في القاهرة.

وكانت غنوة شاركت مؤخرا في مسلسل "الأب الروحي"، وهي ابنة الموسيقار محمد علي سليمان، والأخت غير الشقيقة للمطربة أنغام.

المصدر: الصفحة الرسمية لغنوة على فيسبوك