لقطات تحبس الأنفاس من احتراق قطار سريع في ألمانيا! (فيديو+صور)

اندلع حريق كبير، صباح اليوم الجمعة، في أحد قطارات النقل السريع، كان يسير في رحلة ما بين فرانكفورت وكولونيا بألمانيا.

وذكر موقع "Bild" أن نحو 500 شخص تم إجلاؤهم من القطار، في حين ذكرت بعض المصادر أن 5 ركاب تعرضوا لإصابات طفيفة في الحادث.

وما يزال سبب الحريق غير معروف بعد، لكن المختصين بدأوا التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة، حيث أغلقت السلطات المحلية المنطقة، وقد تحتاج لأيام لمعرفة سبب الحريق.

المصدر: لايف.رو