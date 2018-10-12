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لندن تشهد اليوم زفافا ملكيا جديدا

مجتمع

لندن تشهد اليوم زفافا ملكيا جديدا
You-Tube: The Royal Family
الأميرة يفغنيا وخطيبها جاك بروكسبانك.
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بدأ مئات المدعوين بالوصول إلى قلعة وينزر في لندن، اليوم الجمعة، لحضور حفل زفاف الأميرة يفغينيا وجاك بروكسبانك.

ودعي إلى الحفل الملكي أكثر من 850 شخصا، بينما يستمع 1200 من العامة إلى بث مباشر لحفل الزفاف في ساحات قصر وينزر، ممن ربحوا قرعة لحضور الحدث الملكي.

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كما يبث الحفل مباشرة على التلفزيون والإنترنت، لمدة ثلاث ساعات متواصلة، ومن المتوقع أن يشاهده ملايين الناس حول العالم. 

وتأتي الأميرة يفغينيا في الترتيب التاسع للعرش الملكي، وهي ابنة دوق يورك وسارة فيرغسون، أي أنها حفيدة الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية.

ويعقد قران الزوجين في كنيسة سان جورج في لندن، والتي عقد فيها قران الأمير هاري وميغان ماركل، في شهر مايو الماضي. 

المصدر: BBC News

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