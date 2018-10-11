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بالفيديو.. الموت يداهم لصا بعد إكمال سرقته!

مجتمع

بالفيديو.. الموت يداهم لصا بعد إكمال سرقته!
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اللص أثناء موته
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سقطت عدالة السماء على لص في مصر، أثناء سرقته خزينة بداخلها مبلغ 15 ألف جنيه وخر ميتا على الأرض بعد سرقته.

وتبين أثناء مراجعة كاميرات المراقبة قيام اللص بسرقة الخزينة، إلا أن الموت خطفه بعد إتمامه العملية ولحظة خروجه من المكان.

وأبلغ صاحب المكان الشرطة بوجود شخص ميت في الداخل، وتبين أنه مطلوب في 8 أحكام قضائية بإجمالي 13 سنة سجنا.

المصدر: صدى البلد

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