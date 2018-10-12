دراسة: الإمارات من الدول العربية الرائدة في استقطاب الطلاب الأجانب

حازت دولة الإمارات ترتيبا متقدما في استقطاب الطلبة الجامعيين الأجانب، وخاصة مع ارتفاع عدد طلاب مدينة دبي الأكاديمية العالمية بنسبة 7% خلال العام الجاري.

وكشفت دراسة صدرت مؤخرا عن هذا الإنجاز الأكاديمي، وحملت اسم: "اتجاهات تنقل الطلاب الأجانب والجامعات المفضلة في عام 2018: منهجيات تسويق الجامعات والعروض واستراتيجيات استقطاب الطلاب"، وتمت نتيجة للتعاون بين "مدينة دبي الأكاديمية" ومؤسسة "بي إم آي ميديا".

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ولعبت التعديلات الحكومية الأخيرة على نظام التأشيرات، دورا كبيرا في تسريع عملية الاستقطاب، كما ستلعب دورا أكبر في الفصل الدراسي القادم، الذي يبدأ مع شهر فبراير 2019.

وعلاوة على ما سبق، أشار المدير العام لمدينة دبي الأكاديمية العالمية، محمد عبد الله، إلى الدور الهام الذي لعبته التسهيلات المقدمة لطلبة الهند والصين القادمين إلى الإمارات، في نتائج الدراسة.

وحسب الدراسة أيضا، جاءت الصين والهند كأكبر دولتين مصدرتين للطلاب في العالم، بينما شهدت الولايات المتحدة تراجعا ملحوظا في أعداد الطلاب الأجانب القادمين إليها، نتيجة لقوانين التأشيرات الجديدة التي صدرت خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب.

كما شملت الدراسة 104 جامعات من 41 دولة تتوزع على 6 قارات، بينما تقع معظم هذه الجامعات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا ودول آسيا.



المصدر: صحيفة الاتحاد