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موظفو مطار يجبرون امرأة على كشف صدرها للتفتيش! (صورة)

مجتمع

موظفو مطار يجبرون امرأة على كشف صدرها للتفتيش! (صورة)
ZUMAPRESS.com-© U Aung
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طلب المفتشون في مطار لوتون بلندن من سائحة تبلغ من العمر 34 عاما، إظهار ثدييها أثناء إجراءات التفتيش.

ووفقا للسائحة، فقد تلمس أحد المفتشين في المطار صدرها، وسألها ماذا يوجد هناك؟ وأرسلها الموظف إلى غرفة خاصة للتفتيش، بعد أن أجابته بأن ما لمسه هو صدرها.

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وطلب المفتش من المرأة، في الغرفة الخاصة، إظهار ما يوجد في حمالة صدرها. فأرته حمالة صدرها في البداية ثم خلعتها وغطت صدرها بيديها. ووفقا للفتاة، فقد كانت خائفة، وقالت: "اعتقدت أنه إذا رفضت طلبه، فسوف يتم احتجازي".

وذكرت الفتاة المتحولة جنسيا، أن ضباط الفحص في المطار واصلوا معاملتها كرجل، على الرغم من أنها شرحت لهم عدة مرات أنها الآن امرأة.

وقالت الفتاة إنها تلقت صدمة كبيرة لهذه المعاملة، شكلت لها أزمة لم تشف منها حتى الآن. واعتذر موظفو المطار وفتحوا تحقيقا في ما حدث.

المصدر: لايف. رو

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