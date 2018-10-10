نيويورك قد تدخل "الجنس الثالث" لشهادات ميلادها!

وقع عمدة نيويورك الأمريكية، بيل دي بلازيو، على مشروع قرار يقضي بإضافة "الجنس الثالث" في شهادات الميلاد الصادرة عن المدينة.

وفي تعليق على الموضوع قال المسؤول: "القانون الجديد سيتيح لسكان نيويورك، وخاصة للمتحولين جنسيا وذوي الجنس الثالث، الحصول على شهادات ميلاد تعكس هويتهم بشكل أفضل، وسيساهم في التزام المدينة بحماية حقوق تلك الفئات من الناس".

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ووفقا لصحيفة "AM New York"، فإنه "وبعد أن يدخل القانون حيز التنفيذ، سيكون بإمكان سكان نيويورك تغيير جنسهم في شهادات الميلاد دون الرجوع أو الحصول على الموافقة من الأطباء المختصين".

يذكر أن الأشخاص الذين يولدون بصفات فزيولوجية تجمع بين الذكر والأثنى يطلق عليهم اسم "الجنس الثالث"، وتنجم هذه الحالات عادة عن طفرات جينية معينة.

المصدر: نوفوستي