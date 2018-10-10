لا تقلدوها.. طفلة تلجأ لحيلة مذهلة للحصول على مصروف أكبر!

حاولت تلميذة بريطانية صغيرة تحصيل مزيد من المال كمصروف للجيب، بعد أن اتبعت طريقة ذكية في "خداع" أهلها.

وطبعت إليزابيث كاي ديفين، لأول مرة، وصل غرامة مرورية مزور وهي في السادسة من عمرها، وأرسلت نموذجا إلى زوجة أبيها، فصلت فيه "المخالفة المرورية" بزيادة السرعة، وذكرت فيه رقم السيارة ومكان الحادث وطبعت عليه شعار بلدية روزندال.

إقرأ المزيد

وقالت، هيلين بوردمان، زوجة الأب البالغة من العمر 43 عاما، إنها كانت ستصدق وصل الغرامة، لو لم يفتقر إلى تفاصيل الدفع فقط.

واعترفت الطفلة، أن الفكرة جاءتها بعد أن شاهدت إيصالا مشابها مع سائق يعمل في شركة والدها.

وأرسلت إليزابيث وصولات الغرامات حوالي 5 مرات، وفي كل مرة من عنوان بلدية مختلف. وأضافت زوجة الأب، أن الإيصالات أصبحت أكثر إقناعا مع مرور السنين.

يذكر أن والد الفتاة وزوجة أبيها يملكان شركة صغيرة تبيع معدات مكتبية. وكانت كاي ديفين تتردد على مكتب والدها، حيث كانت تطبع فيه إيصالات مزورة على جهاز الكمبيوتر وتضعها في صندوق بريد الشركة.

المصدر: لايف. رو