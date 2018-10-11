الموت أسبق.. عروس تحتفل بزفافها في المقبرة! (صور)

أقامت فتاة من مونتغمري بولاية إنديانا الأمريكية حفل عرس مهيب على الرغم من فقدانها عريسها، قبل الزفاف مباشرة.

وتوفي عامل الإطفاء، كيندال جيمس مورفي، البالغ من العمر 27 عاما، إثر حادث أليم تسبب به زميله في العمل أثناء تأديتهما لمهمة.

facebook.com/Loving Life Photography

وقدمت العروس، جيسيكا بادجيت، إلى قبر عريسها في اليوم الذي كان من المقرر أن يقام فيه حفل زواجهما، بثوب الزفاف وبكامل أناقتها وانحنت أمام قبر عريسها.

facebook.com/Loving Life Photography

كما أقامت العروس الثكلى جلسة تصوير احتفالية كبيرة جمعتها بـ "عريسها" والأهل والأصدقاء في رحاب المقبرة وعلى خلفية "المقبرة-المذبح"، لأنها أرادت أن تحيي ذكرى عريسها المحبوب الذي لم يستطع القدوم في هذا اليوم، فمنيته كانت أسرع.

facebook.com/Loving Life Photography

facebook.com/Loving Life Photography

وحصلت الحادثة الأليمة التي أدت لوفاة العريس، بعد وصوله وزميله إلى موقع حريق، لكن زميله ارتكب خطأ ونقل الاثنان للمستشفى واستطاع الأطباء إنقاذ المتسبب في الحادث، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ العريس الذي توفي متأثرا بجراحه الخطيرة.

facebook.com/Loving Life Photography

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وأثبتت التحقيقات فيما بعد أن المذنب في الحادث (زميل مورفي) الذي تناول الكحول أثناء عمله وهذا ما بينته تحاليل الدم.

المصدر: لايف. رو