جيم كيري: ترامب خائن! (صور)

هاجم الممثل الهوليوودي، جيم كيري، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونعته بالخائن بسبب تعيينه للقاضي بريت كافانو، عضوا في المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأطلق جيم كيري صفة الخائن على الرئيس الأمريكي الحالي خلال حضوره مهرجان نيويوركر للأفلام المستقلة. وسبق للمثل الكوميدي الأمريكي الشهير أن هاجم دونالد ترامب عدة مرات لأسباب مختلفة.

Really Jim Carrey lol pic.twitter.com/xpP68Rsxdk — ghost rich (@hebertdanis) 8 октября 2018 г.

وأشار كيري إلى ضرورة إعادة النظر بالسلطات الممنوحة لترامب كرئيس. لأنه عين هذه المرة شخصا متهما من قبل العديد من النساء بالتحرش الجنسي.

وسئل كيري عما إذا كان يريد الدخول بنفسه في معترك السياسة. فأجاب الممثل ممازحا إن ماضيه يجعل من أمر كهذا شيئا مستحيلا.

المصدر: لايف. رو