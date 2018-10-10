الروس يتبرعون بملايين الدولارات لإنشاء كاتدرائية القوات المسلحة

تبرع آلاف المواطنين الروس وما يزيد على 80 شركة ومؤسسة روسية خلال شهر واحد بمبلغ 1.142 مليار روبل (ما يعادل نحو 17 مليون دولار) لإنشاء كاتدرائية القوات المسلحة الروسية.

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وقال مدير المؤسسة الخيرية الروسية "فوسكريسيني" (القيامة)، ألكسندر كانشين، إن معظم المتبرعين من العسكرين والمحاربين القدامى والفنانين والعلماء (عددهم 8465 مواطنا). وتتراوح أعمار غالبيتهم بين 25 و40 عاما. كما تطوع بعض المواطنين بالمساهمة الشخصية في إنشاء الكاتدرائية.

يذكر أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، كان قد أعلن، في 4 سبتمبر الماضي، أن مجمع "باتريوت" العسكري الوطني الواقع في ضواحي موسكو سيشهد إنشاء أول كاتدرائية عسكرية في البلاد.

ويتوقع أن تنتهي عملية إنشاء الكاتدرائية في مايو عام 2020، الذي يصادف ذكرى مرور 75 عاما على انتصار الشعب السوفيتي على ألمانيا النازية.

المصدر: زاشيشات روسيا