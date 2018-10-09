شرطي ألماني يعزف البيانو خلال مناوبة حراسة (فيديو)

قام شرطي ألماني باقتطاع وقت من مناوبته اليومية في حراسة غابة هامباخ، ليستثمره في العزف على بيانو كان موجودا في المنطقة نفسها.

وأظهر مقطع الفيديو كيف جلس الشرطي على قارعة الطريق وهو يعزف الألحان للمارة، وذلك بعد يوم من الاحتجاجات الألفية التي تعارض بشدة مشروعا جديدا لاستخراج الفحم الحجري، يستهدف غابة هامباخ الطاعنة في القدم.

وعندما أعجبت موسيقى الشرطي المارة، قام بعزف المزيد من المقاطع الموسيقية المميزة، بينما وقف زملاؤه يستمتعون باللحظة أيضا.

وأدت الاحتجاجات والمطالبات الشعبية المتكررة إلى إصدار المحكمة الإدارية العليا في مدينة موينستر الألمانية، قرارا يقضي بوقف أعمال مشروع الفحم بشكل مؤقت، وذلك قبيل أيام من بدء أعمال الحفر.

وفي السياق نفسه، يرى خبراء أن قرار المحكمة النهائي بخصوص المشروع المقرر في غابة هامباخ، لن يصدر قبل عام 2020.

المصدر: RT