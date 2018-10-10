طعن جمجمته بسكين لكي "يتنفس دماغه بشكل أفضل"!

قام رجل "مختل عقليا" بطعن نفسه في الجمجمة مستخدما سكينا بطول 20 سم، في محاولة "لجعل دماغه يتنفس بشكل أفضل"، وذلك في منطقة روستوف في روسيا.

ولحسن الحظ، نجا يوري جوخوف، بعد خضوعه لعمل جراحي دقيق عقب وصوله إلى المستشفى، إذ دخلت السكين بين نصفي دماغه الأيمن والأيسر. وفي تعليقهم على الخبر، أكد الأطباء أن نجاة الرجل كانت معجزة حقيقية.

وعند وصول الشرطة إلى مكان الحادثة، كان يوري ما يزال واعيا والسكين مغروز عموديا في رأسه، إذ قام أفراد الشرطة بسؤال الرجل مباشرة عن فاعل "الجريمة".

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والأغرب في القصة هي الإجابة التي رد بها يوري على الشرطة، إذ جاء فيها: "دماغي لا يتنفس، لذا أدخلت السكين في رأسي".

ويخضع الرجل اليوم لعناية طبية مشددة في المشفى، حيث وصف الأطباء حالته الصحية "بالمُرضية، نسبة لخطورة العملية الجراحية التي خضع لها".

كما من المقرر أن يبقى يوري لأسبوع كاملة في غرفة العناية المركزة، حتى تستقر حالته الصحية بشكل كامل، لينقل بعدها إلى منشأة طبية للتأهيل النفسي.

المصدر: RT