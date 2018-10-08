متحولة جنسيا توجه لملاكم مسلم ضربة قاضية تحت الحزام

وقع الملاكم البريطاني المسلم، أمير خان، في فضيحة كبيرة بعدما تبيّن أنّه بعث برسالة إغواء لعارضة الأزياء المتحولة جنسيا التي تدعى "تالولة إيف" على موقع إنستغرام.

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ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الملاكم البالغ من العمر 31 عاما عرض على المتحولة جنسيا أن تقيم علاقة معه لكنها رفضت واستاءت من أسلوبه.

وانفعل خان بصورة كبيرة حين رفضته العارضة المتحولة البالغة من العمر 24 عاما، بسبب كونه رجلا متزوجا.

thesun

وتزوج الملاكم الذي تصل ثروته إلى 23 مليون جنيه إسترليني من عارضة الأزياء فريال في 2013 وافترق الزوجان خلال العام الماضي، لكنهما عادا إلى بعضهما البعض في وقت لاحق.

المصدر: ذا صن