عراك عنيف على متن رحلة جوية بين اليابان والولايات المتحدة (فيديو)

بدأ عراك عنيف على متن إحدى رحلات الخطوط الجوية اليابانية (ANA)، وذلك في منتصف الطريق بين اليابان والولايات المتحدة، وصور أحد الركاب الحادثة كاملة.

وأشار شهود عيان إلى أن راكبين كانا شبه مخمورين عندما بدآ يتصارعان بوحشية أمام بقية الركاب، في حين ظهرت إحدى مضيفات الرحلة وهي تحاول إنهاء الصراع الدائر.

كما يظهر مقطع الفيديو كيف توقف العراك لبضعة ثوان فقط، ليعاود أحد الشخصين الهجوم مجددا على خصمه ويشتبك معه، بينما يعلو صراخ طفلة كانت تبكي أثناء الحادثة.

المصدر: وكالات