احذروا "الحب الأعمى" على فيسبوك!

خسرت مواطنة تايلاندية مبلغا كبيرا من المال، بسبب قصة حب عاصفة "عن بعد"، عاشتها مع "طيار" أجنبي عبر الإنترنت.

وذكرت بوابة "Coconuts" الإخبارية، أن عاملة في أحد مصانع مقاطعة رايونغ في تايلاند أجرت مراسلات حب على مدى شهرين، عبر فيسبوك، مع أجنبي أطلق على نفسه اسم مورغان جيريكو، وقدم نفسه للتايلاندية التي تبلغ من العمر 40 عاما على أنه طيار. وأكد لها "الطيار" الأجنبي أنه سيأتي في أقرب فرصة إلى تايلاند ويفتتح أعماله التجارية فيها.

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وأقسم جيريكو للمرأة التي "غرقت" في حبه على أنه سيرسل لها حقيبة مليئة بالنقود وساعة يد فاخرة. لكنه طلب من "حبيبته" دفع الرسوم الجمركية، وكتب لها:

"إذا قمت بدفع الرسوم، ستصلك الهدايا مباشرة إلى المنزل، استرخ يا حبيبتي، كل شيء سيكون على ما يرام".

فحولت له 110 آلاف بات تايلاندي (حوالي 3500 دولار). لكنها لم تستلم أي هدايا من حبيبها المزعوم، وتوقف المحبوب عن الرد على رسائلها.

وعلاوة على ذلك، اكتشف الزوج المخدوع فقدان المال من حساب الأسرة، فاضطرت المرأة بالاعتراف له بكل شيء، ولجأ الزوجان إلى الشرطة لتجد لهما حلا للمصيبة التي حلت عليهما من "العاشق الولهان" النصاب.

المصدر: لينتا. رو