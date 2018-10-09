فيديو يثير الاشمئزاز يحمل تحذيرا لمستخدمي خدمة توصيل الطعام!

بدأت في تركيا جلسات الاستماع بشأن قضية عامل توصيل بيتزا إلى المنازل، يمكن أن يواجه حكما بالسجن قد يصل إلى 18 سنة.

ووقع الحادث في مدينة إسكي شهر التركية، عندما فتح عامل التوصيل، براق س، علبة بيتزا كان يحملها إلى أحد الزبائن، ومال بوجهه إلى داخلها وفي يده الهاتف المحمول. وقام بالبصق في البيتزا ثم حملها إلى الطابق الخامس إلى زبون يدعى حسين أليوز.

واتهم عامل التوصيل بـ "تعريض حياة الناس للخطر بتسميم الطعام أو إفساده"، وهذه التهمة يمكن أن "تكلفه" من 2 إلى 15 سنة في السجن، وبتهمة أخرى هي "إلحاق الضرر بالبضائع وتعريض صحة الزبون للخطر"، التي يعاقب عليها القانون من 4 أشهر حتى 3 سنوات.

ويؤكد براق نفسه، على أنه فتح الصندوق لفحص البيتزا بداخله، لأنه تعرض لحادث صغير في الطريق إلى الزبون.

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وقال براق في المحكمة: "علمت أن الزبون الذي أوصى على البيتزا كان قد شتم زميلتي إيلين التي تلقت منه الطلب على الهاتف، وعرفت أنه زبون صعب المراس، لذلك قمت بفتح الصندوق لأتأكد من سلامة البيتزا، ثم صورتها وأرسلت الصورة إلى إيلين. أنا لم أبصق في البيتزا أبدا".

ويؤكد أليوز من جانبه، على أنه عندما طلب البيتزا لم يشتم أحدا. وأنه بالفعل أكل قطعتين من البيتزا، قبل أن يتلقى رسالة من ابن أخيه البواب تقول: "لا تأكل البيتزا". وبعدها، شاهدا معا الفيديو الذي سجلته كاميرا المراقبة في البناء وقررا أن العامل بالفعل بصق في علبة البيتزا.

وأجلت المحكمة الجنائية جلساتها في هذه القضية، حتى شهر فبراير 2019. بينما يقوم الخبراء بتقييم الوضع وهل كان الزبون سيصاب بأذى صحي جسيم لو أكل البيتزا كاملة.

المصدر: لينتا. رو