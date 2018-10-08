 
مباشر
عاجل
مراسلنا: مصدر أمني في الحديدة يعلن مقتل 5 مزارعين في غارة جوية استهدفت مزارع العسل في منطقة الحالي

"ريا وسكينة" في ألمانيا.. قتل نساء وتعذيبهن في "بيت الأهوال"! (صور)

مجتمع

pexels-Micael Widell
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kw78

قضت محكمة ألمانية على زوجين من مدينة هوكستر بالسجن لأكثر من 10 سنوات، بتهمة إغواء النساء واستدراجهن إلى "وكرهما" وتعذيبهن.

وأصدرت المحكمة على ويلفريد ف. البالغ من العمر 48 عاما حكما بالسجن لمدة 11 عاما في مستشفى الأمراض العقلية. كما ستقضي زوجته السابقة، أنجيليكا، البالغة من العمر 49 عاما، 13 عاما في السجن، وفقا "Deutsche Welle".

إقرأ المزيد
جريمة "شرف".. ذبح رجل أمام زوجته! (فيديو)

ونشر الثنائي إعلانا جاء فيه: "مزارع وحيد يبحث عن زوجة"، الإعلان الذي جذب النساء اللواتي لبين "نداء القلب". لكنهن لم يتلقين أي حب موعود بحسب الإعلان، بل كان مصيرهن التعذيب والضرب المبرح في "بيت الأهوال".

ووجدت المحكمة أنه نتيجة لممارسات الزوجين، ماتت امرأتان على الأقل، حيث توفيت إحداهما في المستشفى، والثانية لم يتم العثور على جثتها، فقد تم تقطيعها ووضعها في الثلاجة، وبعدها حرقت قطعا في الموقد وتمت بعثرة ما بقي من غبارها.

يذكر أن جميع المدعين في هذه القضية كانوا قد طالبوا بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق الزوجين المجرمين.

المصدر: لايف. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا