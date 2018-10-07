نصيحة غريبة من النمسا لطالب لجوء عراقي: واصلا حياتكما الزوجية عبر سكايب!

رفضت النمسا طلب لجوء مواطن عراقي متزوج من امرأة نمساوية، ونصحته بمواصلة علاقته الزوجية عبر الإنترنت "السكايب" وهو في العراق.

وبحسب صحيفة "نيوز أوف النمسا العليا"، اعتبرت السلطات النمساوية أن الشاب لم يكن خلافا لتأكيداته في خطر في بلده الأصلي، وكذلك أن زواجه الأخير من نمساوية لم يكن سببا للحصول على اللجوء.

وقالت للعراقي: "إن الاهتمام والحفاظ على زواجك مع مواطنة نمساوية، يمكن أن يتحقق بطرق عديدة وأنت بالعراق، مثلا عن طريق الهاتف أو السكايب".

وكان طالب اللجوء تزوج في أبريل، وبدأ التدريب للطهو في مكان لتدريب اللاجئين، في شمال العراق.

المصدر: السومرية نيوز