ما هي العلامة الرئيسية للعلاقة السعيدة بين الأزواج والشركاء؟!

وجد علماء من جامعة كاليفورنيا الأمريكية، أن العلامة الرئيسية للعلاقة السعيدة والناجحة بين زوجين أو شريكين، هي استخدام كل شريك من الشركاء الضمير "نحن" عند حديثه عن الشريك الآخر.

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واعتبر ميغان روبنز، أحد معدّي هذه الدراسة العلمية، التي تم نشر نتائجها على موقع EurekAlert أن استخدام الضمير "نحن" يشير إلى وجود علاقة وثيقة بين الناس الذين لا يخضعون لأنانية في العلاقات وينوون إقامة شراكة مثمرة.

ووفقا للباحثين، فإن هذه الحالة ذات صلة ليس فقط بالنسبة للشباب والشابات المرتبطين حديثا، ولكن أيضا للأزواج الأكبر سنا. ومن المهم بشكل خاص استخدام الضمير "نحن" خلال أي نزاعات أو صعوبات أخرى في العلاقة، يضيف العلماء.

وخلص الخبراء إلى أن "هذه الكلمات البسيطة يمكنها تغيير مواقف الناس وجعلها أقرب وأكثر ثقة".

وقدّم علماء النفس من جامعة سان دييغو في الولايات المتحدة، في وقت سابق، وصفة عن كيفية جعل حياة المراهقين أكثر سعادة.

المصدر: نوفوستي