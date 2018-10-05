السجن 6 أشهر لرجل صفع امرأة في شارع بباريس

صدر قرار محكمة فرنسية بحق رجل صفع شابة وسط شارع في باريس، وصورته كاميرا مراقبة أمنية آنذاك، إذ حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

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وفي هذه الأثناء، يبقى الرجل موقوفا في السجن بينما يخضع لعلاج طبي نفسي، كما يمنع عليه الاتصال بتاتا بالضحية. وكذلك، أمرت المحكمة المعتدي بدفع 2000 يورو للشابة المتضررة، كتعويض معنوي عما لحق بها.

كما ألزمت الشرطة الفرنسية الرجل بحضور دورة تعليمية للتوعية بمضار وآثار العنف الزوجي والاجتماعي، وكذلك بأعمال العنف تجاه الجنس الآخر.

وقام الرجل (25 عاما) بصفع الشابة، ماري لاغير (22 عاما)، عندما تصدت لفظيا لمحاولته التحرش بها في شارع باريسي في وضح النهار، إذ صورت كاميرا مراقبة الحادثة كاملة.

المصدر: AFP